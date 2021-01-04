У австрийца серьезные финансовые запросы.
Давид Алаба, getty images
04 января 2021, 23:31
Давид Алаба находится в активной стадии переговоров с Реалом, обсуждая условия личного контракта.
Однако у мадридского клуба могут возникнуть проблемы, ведь австриец просит внушительную заработную плату.
Как сообщает Goal, Алаба хочет получать порядка 13 миллионов евро, что превосходит нынешнюю зарплату Серхио Рамоса — 12 миллионов.
28-летний Алаба, которого портал Transfermarkt оценивает в 65 миллионов, сыграл 404 матча за Баварию, забив 32 гола и отдав 49 голевых передач.
Напомним, что Реал испытывает трудности с продлением соглашения с Серхио Рамоса из-за невозможности полностью удовлетворить финансовые запросы.