Испания

У австрийца серьезные финансовые запросы.

Давид Алаба находится в активной стадии переговоров с Реалом, обсуждая условия личного контракта.

Однако у мадридского клуба могут возникнуть проблемы, ведь австриец просит внушительную заработную плату.

Как сообщает Goal, Алаба хочет получать порядка 13 миллионов евро, что превосходит нынешнюю зарплату Серхио Рамоса — 12 миллионов.

28-летний Алаба, которого портал Transfermarkt оценивает в 65 миллионов, сыграл 404 матча за Баварию, забив 32 гола и отдав 49 голевых передач.

Напомним, что Реал испытывает трудности с продлением соглашения с Серхио Рамоса из-за невозможности полностью удовлетворить финансовые запросы.