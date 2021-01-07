"Красные" не станут укреплять состав.
Ханси Флик, getty images
07 января 2021, 20:58
Главный тренер Баварии Ханси Флик заявил, что клуб не намерен в зимнее трансферное окно покупать новых футболистов.
"Позвольте мне прояснить: текущая ситуация затрагивает все клубы мира. Я не хочу требовать новых игроков. Я знаю ситуацию в Баварии, я знаю, что сейчас это очень сложно. Команда, которая есть в нашем распоряжении, — это команда, которая будет у нас до конца сезона.
Я не уверен, что один или двое все еще могут перейти к нам. Есть определенные вещи, о которых говорили в СМИ, но в настоящее время у нас очень хороший состав, и я не думаю, что наши цели находятся под угрозой", — цитирует Флика Goal.
Ранее сообщалось, что наставник Баварии стал человеком года по версии авторитетного СМИ.