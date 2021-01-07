Германия

"Красные" не станут укреплять состав.

Главный тренер Баварии Ханси Флик заявил, что клуб не намерен в зимнее трансферное окно покупать новых футболистов.

"Позвольте мне прояснить: текущая ситуация затрагивает все клубы мира. Я не хочу требовать новых игроков. Я знаю ситуацию в Баварии, я знаю, что сейчас это очень сложно. Команда, которая есть в нашем распоряжении, — это команда, которая будет у нас до конца сезона.

Я не уверен, что один или двое все еще могут перейти к нам. Есть определенные вещи, о которых говорили в СМИ, но в настоящее время у нас очень хороший состав, и я не думаю, что наши цели находятся под угрозой", — цитирует Флика Goal.

Ранее сообщалось, что наставник Баварии стал человеком года по версии авторитетного СМИ.