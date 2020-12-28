Немецкий специалист удостоился престижного звания.
Ханс-Дитер Флик, Getty Images
28 декабря 2020, 18:27
Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик признан человеком 2020-го года по версии издания Kicker.
55-летний специалист удостоился данного звания благодаря завоеванию престижных трофеев с мюнхенским клубом в прошлом сезоне.
В 2020-м Флик с Баварией выиграл 5 турниров, включая Бундеслигу и Лигу чемпионов.
Отметим, что в прошлом году в этой номинации выиграл главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.
Ранее сообщалось, что Флик стал лучшим тренером 2020-го года по версии Globe Soccer Awards, а наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола — лучшим тренером 21-го века.