Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют менхенгладбахская Боруссия М и мюнхенская Бавария.

Лидер немецкой Бундеслиги в своем втором поединке в новом году сразится против одного из наиболее непростых для себя оппонентов образца последних лет — менхенгладбахской Боруссии.

По сравнению с игрой против билефельдской Арминией (1:0), Марко Розе провел две замены в стартовом составе своей команды, выпустив на левый фланг обороны набирающего форму после травмы Бенсебаини, а в опорной зоне разместился Закария.

Ханс-Дитер Флик, в свою очередь, игравших в матче против Майнца (5:2) Боатенга, Толиссо и Гнабри сменил на Зюле, Горецку и Дугласа Косту соответсвенно.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Закария, Крамер — Нойхаус — Хофманн, Штиндль — Эмболо.

Запасные: Зиппель, Ланг, Херрманн, Вольф, Байер, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке.



Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Горецка, Киммих — Сане, Мюллер, Коста — Левандовски.