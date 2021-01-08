Германия

Подопечные Ханса-Дитера Флика вели в счете в два мяча по ходу первого тайма.

Привередливая публика в Германии не очень любит, когда матчи местной Бундеслиги попадают на день вне уик-энда. Но что поделать, если плотный календарь национального первенства и сразу два поединка с полноценным статусом "центральных" пришлись на пятнадцатый тур. Вот и пришлось менхенгладбахской Боруссии и мюнхенской Баварии проводить свою игру на Боруссия Парк поздним вечером в пятницу.

Действующие чемпионы вновь оказались недосягаемыми для остальных в результате осечек прямых конкурентов. Подопечные Ханса-Дитера Флика постепенно вскарабкались на вершину турнирной таблицы, хотя старт сезона, сдобренный необходимостью играть в Суперкубке Европы УЕФА на фоне ускоренных битв в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, удавался "Красной машине" с большим трудом.

"Жеребцы" играли без оглядки на усталость от доигрывания прошлого футбольного года, поэтому новый поход за достижениями сумели начать на достаточно бравурных настроениях. Досталось от команды Марко Розе и донецкому Шахтеру в Лиге чемпионов, однако постепенно Гладбах начал терять позиции на внутренней арене. Как итог, перед противостоянием с чемпионами своей страны Боруссия была за пределами потенциальной зоны еврокубков.

Отчетная игра начиналась в достаточно праздном темпе. Особых скоростей команды не показывали, Бавария владела мячом большую часть времени, а Боруссия не навязывала высокий прессинг. В этом контексте, момент на 18-й минуте, когда Нойхаус откровенно останавливал рукой передачу Дэвиса в собственной штрафной выглядел действительно странным. Левандовски не стал разбираться, хотел соперник так играть, или "так вышло", а просто пробил с пенальти в левый от себя угол.

"Жеребцы" странно отреагировали на пропущенный мяч, закрывшись на своей половине поля. И если бы при этом оборона Боруссии не допускала ошибки при простых передачах, то это можно было списать на слабый настрой со старта поединка. А так — передача от Элведи от своей штрафной в спину Нойхаусу к центру поля обернулась перехватом Горецки. Сане выступил для партнера "столбом" перед чужими владениями, после чего Леон исполнил отменную подкрутку под ближнюю штангу.

Совершенно не было предпосылок в те минуты к тому, что Баварии в этой игре не удастся достичь желаемого результата. Однако получилось так, как получилось. Центр обороны мюнхенцев жил своей, отдельной от остальной команды, жизнью в этот вечер. Штиндль уже в первом тайме сумел дважды разрезать тончайшими передачами редуты соперника, а Хофманн дважды выиграл дуэль у Нойера. Из уверенных 2:0 в пользу гостей, счет превратился в совершенно неочевидные 2:2, хотя старания жеребцов не отметить было бы несправедливым.

Бавария начинала второй тайм как ни в чем не бывало, но тут же оказалась ошарашена резкой атакой от оппонентов. Зюле ошибся при передаче в правый фланг, после чего мяч быстро пришел к Нойхаусу в полукруг у штрафной, а прицельный выстрел в правую девятку с легкостью позволил закрыть глаза на все его огрехи в первой тайме.

И ведь немного, как оказалось, необходимо было сделать для того, чтобы выбить почву из-под ног коллектива Флика. Бавария ровным счетом ничего не смогла показать в атаке в оставшееся время поединка, хотя и владела мячом на чужой половине. Реальный момент для гостей возник только в компенсированное время, когда Гинтеру с линии ворот пришлось выносить удар головой от Зюле. Примечательно, что наставник мюнхенцев решился в данной ситуации лишь на одну замену — с ротацией были серьезные проблемы. В итоге — лидерская позиция подставлена под серьезную угрозу удара от РБ Лейпциг.

В следующем туре менхенгладбахская Боруссия сыграет в гостях у Штутгарта, а мюнхенская Бавария проведет домашнее противостояние против Фрайбурга.— Бавария 3:2Хофманн, 35, 45, Нойхаус, 49 — Левандовски, 20 (пен.), Горецка, 26Зоммер — Лайнер, Гинтер, Элведи, Бенсебаини (Янчке, 89) — Закария (Херрманн, 74), Крамер — Нойхаус — Хофманн (Вендт, 89), Штиндль (Вольф, 82) — Эмболо.Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Горецка, Киммих — Сане, Мюллер, Коста (Коман, 68) — Левандовски.Предупреждения: Гинтер — Зюле.