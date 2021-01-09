Германия

Хавбек мюнхенского клуба прокомментировал поражение в матче Бундеслиги.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер подвел итог поединка 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской Боруссии (2:3).

"Мы доминировали в первые 30 минут благодаря спокойной игре. Мы выходили на чужую половину поля за счет коротких пасов, но при потерях мяча мы располагались неудачно. Но Гладбах выжидал и перекрывал центр.

В первом тайме Боруссия действовала довольно пассивно. К сожалению, обе наши ошибки они реализовали в голы. Больше голевых моментов у них не было.

Во втором половине встречи мы пытались больше атаковать, но добились слишком малого", – цитирует Мюллера официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что Боруссия М обыграла Баварию в поединке первого круга четвертый сезон кряду.