В поединке пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия сумела на своем поле обыграть действующего чемпиона страны — мюнхенскую Баварию, уступая по ходу первого тайма в два мяча (3:2).

Как сообщает статистический портал Gracenote, данный успех сумел продлить для "жеребцов" выдающуюся серию в противостояниях с "Красной машиной". Боруссия М в четырех последних сезонах регулярно побеждала в матче первого тура немецкой Бундеслиги.

😮 — @borussia Mönchengladbach win the first Bundesliga encounter against FC Bayern München in each of the last 4 seasons. #Bundesliga #BMGFCB