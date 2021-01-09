Примечательно, что мюнхенцы при этом ранее всегда брали реванш.
Боруссия М — Бавария, Getty Images
09 января 2021, 07:57
В поединке пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия сумела на своем поле обыграть действующего чемпиона страны — мюнхенскую Баварию, уступая по ходу первого тайма в два мяча (3:2).
Как сообщает статистический портал Gracenote, данный успех сумел продлить для "жеребцов" выдающуюся серию в противостояниях с "Красной машиной". Боруссия М в четырех последних сезонах регулярно побеждала в матче первого тура немецкой Бундеслиги.
Примечательно, что в ответной встрече команда из главного города Баварии всегда брала реванш за поражение.
В следующем туре менхенгладбахской Боруссии предстоит сыграть гостевой поединок против Штутгарта, а мюнхенская Бавария на своем поле будет принимать Фрайбург.