Германия

Вашему вниманию результаты еще трех поединков 15-го тура чемпионата Германии.

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги Фрайбург добыл разгромную победу над Кельном, отправив в его ворота пять безответных мячей.

Фрайбург – Кельн 5:0

Голы: Демирович, 18, Хефлер, 39, Шаллаи, 59, Линхарт, 69, Хелер, 79

Фрайбург: Мюллер – Линхарт, Шлоттербек, Гульде (Хайнц, 80) – Кюблер (Темпельманн, 75), Сантамария, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи (Хелер, 66), Демирович (Петерсен, 75), Грифо (Ен, 75)

Кельн: Тимо Хорн – Шмитц, Борнаув, Мере (Яннес Хорн, 57) – Якобс (Чихос, 82), Хектор, Скири, Озджан (Реджбечай, 46), Вольф – Дуда (Тильманн, 46), Модест (Арокодаре, 70)

Айнтрахт в параллельном поединке в гостях обыграл Майнц, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Майнц – Айнтрахт 0:2

Голы: Силва, 24 (пен.), Силва, 72 (пен.)

Майнц: Центнер – Брозински, Сен-Жюст, Хак, Ньякате – Латца, Баррейро – Буркхардт (Салаи, 85), Штегер (Онисиво, 74), Боэтиюс (Матета, 77) – Квайсон (Озтуналы, 77)

Айнтрахт: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Абрахам – Костич, Хасебе (Роде, 77), Соу (Ильзанкер, 88), Дурм (Туре, 88) – Юнес (Цубер, 80), Камада (Баркок, 80) – Силва

Предупреждения: Ньякате, Квайсон – Хасебе

Вердер и Байер, в свою очередь, обменялись забитыми мячами в очном противостоянии, но сильнейшего выявить им не удалось.

Байер — Вердер 1:1

Голы: Шик, 70 – Топрак, 52

Байер: Градецки – Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен (Ларс Бендер, 61) – Демирбай, Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Шик, Диаби (Аларио, 61)

Вердер: Павленка – Фридль, Топрак, Велькович – Аугустинссон, Мевальд (Шмид, 81), Эггештайн, Мбом, Гебре Селассие – Сарджент (Фюллькруг, 81), Чонг (Зельке, 60)

Предупреждения: Шик, Демирбай – Аугустинссон, Мбом.