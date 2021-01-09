Германия

Поединок Бундеслиги завершился равенством при четырех забитых голах.

Вольфсбург в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Германии отправился в гости к Униону и сыграл вничью.

"Волки" быстро открыли счет, но затем пропустили дважды, что поставило их в невыгодное положение. Отыграться удалось в середине второго тайма благодаря точному удару Вегхорста.

Унион Берлин — Вольфсбург 2:2

Голы: Беккер, 29, Андрих, 52 — Штеффен, 10, Вегхорст, 65

Унион Берлин: Люте — Триммель, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Ленц — Андрих, Грисбек (Рюерсон, 86), Ингвартсен (Гогия, 87), Беккер (Бюльтер, 78) — Авонийи (Тойхерт, 77).

Вольфсбург: Кастельс - Баку, Брукс, Понграчич (Гилавоги, 46), Штеффен — Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт — Шлагер, Брекало (Мбабу, 66), Вегхорст.

Предупреждение: Ингвртсен, Хюбнер, Кнохе — Вегхорст