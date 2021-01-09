Американец помог "горнякам" добыть первую победу в чемпионате Германии с января 2020 года.
Меттью Гоппе, Getty Images
09 января 2021, 19:10
Шальке разгромил Хоффенхайм в поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Главным героем этой встречи стал нападающий Меттью Гоппе, которому удалось записать на свой счет три забитых мяча.
Стоит отметить, что 19-летний футболист "горняков" стал первым в истории американцем, оформившим хет-трик в матче чемпионата Германии.
В текущем сезоне Меттью Гоппе провел в футболке Шальке шесть поединков, в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей.
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