Германия

Американец помог "горнякам" добыть первую победу в чемпионате Германии с января 2020 года.

Шальке разгромил Хоффенхайм в поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Главным героем этой встречи стал нападающий Меттью Гоппе, которому удалось записать на свой счет три забитых мяча.

Стоит отметить, что 19-летний футболист "горняков" стал первым в истории американцем, оформившим хет-трик в матче чемпионата Германии.

В текущем сезоне Меттью Гоппе провел в футболке Шальке шесть поединков, в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей.

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