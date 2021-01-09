Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги Шальке принимал на своем поле Хоффенхайм и добыл разгромную победу со счетом 4:0.

Этот результат позволил "горнякам" прервать свою неудачную серию в чемпионате Германии, которая продлилась 30 матчей кряду.

Смотрите видео голов и обзор матча Шальке — Хоффенхайм:



Шальке — Хоффенхайм 4:0

Голы: Гоппе, 42, 57, 63, Харит, 79

Шальке: Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Шопф (Раман, 68), Стамбули, Харит (Кутуджу, 88), Сердар, Ут (Очипка, 73), Гоппе (Тиау, 88).

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Пош, Богарде, Гачинович, Йон, Самассеку (Адамс, 61), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 61), Крамарич, Бебу.