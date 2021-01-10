Германия

Бельгиец получил очень серьезную травму.

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель матче против Лейпцига (3:1) был заменен на 30-й минуте из-за травмы.

После подробного медицинского обследования стало понятно, что бельгиец порвал ахилловое сухожилие. Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".

Обычно, срок полного восстановления от такого повреждения занимает от шести месяцев. Только после этого футболист может приступать к тренировкам.

Это означает, что Витсель, вероятнее всего, пропустит предстоящее Евро-2020, которое пройдет с июня по август 2021 года.

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