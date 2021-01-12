Германия

Немецкий полузащитник может сменить клуб по окончании сезона.

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Флориан Нойхаус может сменить клубную прописку.

Как сообщает Sky Sport, мадридский Реал и Бавария заинтересованы в приобретении немецкого полузащитника. Отмечается, что 23-летний Нойхаус также не против сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, в соглашении хавбека с Боруссией М прописаны отступные в размере 39 млн евро. Данная сумма в условиях сегодняшний условиях считается большой, но объясняется тем, что Нойхаус подписывал соглашение с Боруссией до начала пандемии.

Ранее сообщалось, что гол Нойхауса — в топ-5 лучших 15-го тура Бундеслиги.