Немецкий полузащитник может сменить клуб по окончании сезона.
Флориан Нойхаус, Getty Images
12 января 2021, 08:28
Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Флориан Нойхаус может сменить клубную прописку.
Как сообщает Sky Sport, мадридский Реал и Бавария заинтересованы в приобретении немецкого полузащитника. Отмечается, что 23-летний Нойхаус также не против сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации источника, в соглашении хавбека с Боруссией М прописаны отступные в размере 39 млн евро. Данная сумма в условиях сегодняшний условиях считается большой, но объясняется тем, что Нойхаус подписывал соглашение с Боруссией до начала пандемии.
Ранее сообщалось, что гол Нойхауса — в топ-5 лучших 15-го тура Бундеслиги.