Германия

Также в списке оказалась отличная комбинация от Боруссии Дортмунд и другие.

На YouTube-канале Бундеслиги, традиционно, вышла подборка пяти лучших голов 15-го тура лиги.

В списке оказались взятия ворот от Нойхауса из Боруссии М, Санчо из Боруссии Д и дргие.

Вашему вниманию топ-5 голов Бундслиги 15-го тура:

Ранее предлагались к просмотру топ-10 ляпов Бундеслиги 2020 года.

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