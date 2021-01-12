Также в списке оказалась отличная комбинация от Боруссии Дортмунд и другие.
Леон Горецка, Getty Images
12 января 2021, 06:45
На YouTube-канале Бундеслиги, традиционно, вышла подборка пяти лучших голов 15-го тура лиги.
В списке оказались взятия ворот от Нойхауса из Боруссии М, Санчо из Боруссии Д и дргие.
Вашему вниманию топ-5 голов Бундслиги 15-го тура:
Ранее предлагались к просмотру топ-10 ляпов Бундеслиги 2020 года.
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