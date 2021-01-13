Германия

Мюнхенскому клубу определенно понадобится усиление в центр обороны, в случае ухода австрийца.

Поскольку руководство мюнхенской Баварии и представите Давида Алабы не смогли прийти к общему знаменателю в вопросе продления действующего контракта австрийского футболиста с клубом, то уже в зимнее трансферное окно можно ожидать его возможный уход в другой клуб.

Подобный трансфер, если он состоится, может породить кадровую проблему для "Красной машины" относительно центра обороны, где в последнее время наиболее часто использовался Алаба.

В прочем, как сообщает The Guardian, скауты мюнхенского клуба не сидят на месте, и уже сумели подыскать достойную кандидатуру по проблемную позицию.

Речь идет о левом защитнике Рединга, выступающего в Чемпионшипе, Омаре Ричардсе, который, благодаря своим физическим данным (рост 185 см), может также закрыть позицию в центре обороны.



По информации источника, футболист уже вступил в процесс переговоров с немецким клубом, а в ближайшее время ожидается предварительно подписание контракта, согласно которому 22-летний англичанин примкнет к Баварии следующим летом, когда истечет его действующее соглашение с Редингом.

На футболиста также претендуют Эвертон и Вест Хэм, однако это не мешало ему вести переговоры о продлении отношений с "ройялс" до момента, пока не пришла информация об интересе со стороны действующего чемпиона Германии.

В новом сезоне Омар Ричардс провел уже 21 поединок (1683 минуты) за Рединг, не отличившись при этом голевыми действиями. Его команда идет пятой в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 40 очков за 23 матча, отстав при этом от лидера, Норвича, на семь баллов.