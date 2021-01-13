Австриец прокомментировал ситуацию вокруг контракта.
Давид Алаба, getty images
13 января 2021, 18:59
Защитник Баварии Давид Алаба заявил, что сосредоточен лишь на выступлениях за команду, несмотря на информацию о его скором уходе.
"Лично я не считаю, что у меня все плохо в этом сезоне. Я не изменил свой стиль игры по сравнению с прошлым годом.
Я уже много раз говорил об этом, что все, что действительно имеет значение для меня, – еще один успешный сезон с Баварией, – сказал Алаба Bild.
Напомним, действующий контракт футболиста истекает будущим летом, а стороны далеки от продолжения договора.
Ранее сообщалось, что Бавария подыскала замену австрийцу в английском Чемпионшипе.