Германия

Австриец прокомментировал ситуацию вокруг контракта.

Защитник Баварии Давид Алаба заявил, что сосредоточен лишь на выступлениях за команду, несмотря на информацию о его скором уходе.

"Лично я не считаю, что у меня все плохо в этом сезоне. Я не изменил свой стиль игры по сравнению с прошлым годом.



Я уже много раз говорил об этом, что все, что действительно имеет значение для меня, – еще один успешный сезон с Баварией, – сказал Алаба Bild.

Напомним, действующий контракт футболиста истекает будущим летом, а стороны далеки от продолжения договора.

Ранее сообщалось, что Бавария подыскала замену австрийцу в английском Чемпионшипе.