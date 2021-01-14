Германия

Мюнхенцы уступили в серии 11-метровых.

В рамках 1/16 финала Кубка Германии мюнхенская Бавария уступила представителю Второй Бундеслиги Хольштайн Килю (2:2, 3:2 по пенальти).

В первом тайме команды обменялись голами. Мюнхенцев вперед вывел Гнабри, а Бартельс счет сравнял.

Во втором тайме Сане красиво забил пенальти и сделал счет 1:2, но на 90-й Валь перевел матч на овертайм.

Серия пенальти удачливее сложилась для Хольштайн Киля, и они прошли в 1/8 финала.

Хольштайн Киль — Бавария 2:2. (По пенальти — 6:5)

Голы: Бартельс, 37, Валь, 90 — Гнабри, 14, Сане, 47.