Менеджер прокомментировал победу над Баварией.
Оле Вернер, getty images
14 января 2021, 10:25
Главный тренер Хольштайн Киль Оле Вернер прокомментировал победу над Баварией в Кубке Германии по серии пенальти.
"Для всех нас это необыкновенный опыт. Такое случается не каждый день и надолго останется в нашей памяти. Мы правильно оборонялись, вратарь сыграл хорошо.
У нас также получилось в атаке, например, в эпизоде, когда сделали счет 1:1. Когда мы владели мячом, то не робели. Думаю, это стало определяющим фактором в игре", — цитирует Вернера официальный сайт Баварии.
Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Хольштайном и Баварией.