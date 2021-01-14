Германия

Менеджер прокомментировал победу над Баварией.

Главный тренер Хольштайн Киль Оле Вернер прокомментировал победу над Баварией в Кубке Германии по серии пенальти.

"Для всех нас это необыкновенный опыт. Такое случается не каждый день и надолго останется в нашей памяти. Мы правильно оборонялись, вратарь сыграл хорошо.

У нас также получилось в атаке, например, в эпизоде, когда сделали счет 1:1. Когда мы владели мячом, то не робели. Думаю, это стало определяющим фактором в игре", — цитирует Вернера официальный сайт Баварии.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Хольштайном и Баварией.