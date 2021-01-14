Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1/16 финала Кубка Германии.

Сенсационное поражение в серии пенальти от второлигового Хольштайн Киля определенно точно украсило череду противостояний в рамках 1/16 финала немецкой Бундеслиги. Мюнхенская Бавария дважды выходила вперед по счету в начале обоих таймов, однако все равно не смог избежать участия не только в овертайме, но и в серии послематчевых пенальти. Хольштайн Киль, в конечном итоге, воспользовался промахом испанца Марка Рохи (2:2, по пен. — 6:5).

Смотрите видео голов и обзор матча Хольштайн Киль — Бавария:

Хольштайн Киль — Бавария 2:2 (по пен. — 6:5)

Голы: Бартельс, 37, Валь, 90 — Гнабри, 14, Сане, 47.

Хольштайн Киль: Гелиос — Дем, Валь, Тескер (Коменда, 80), Ван дер Берг — Мулинг (Серра, 84), Мефферт (Арслан, 84), Ли — Бартельс, Порат (Хауптманн, 77), Меес (Резе, 77).

Бавария: Нойер — Сарр (Павар, 85), Зюле, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Толиссо (Алаба, 106) — Мусиала (Левандовски, 74), Мюллер, Сане (Коста, 74) — Гнабри (Рока, 90+2).

Предупреждения: Мефферт — Зюле.