Германия

Форвард отдал должное партнеру по команде.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски заявил, что его одноклубник Йозуа Киммих может стать лучшим немецким игроком в мире.

"Если говорить о молодых игроках, это безусловно Киммих. Считаю, он на это способен. В Германии есть много талантливой молодежи. Теперь только от них зависит, как они используют свой талант. Я буду держать за них кулаки, это было бы здорово для Германии", — приводит слова Левандовского Sport Bild.

В текущем сезоне Киммих сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

Ранее Левандовски заявил, что никто не ожидает, что польские игроки станут лучшими в мире.