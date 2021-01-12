Другое

Форвард Баварии рассказал о польском футболе.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски подвел итоги 2020-го года и поделился впечатлениями от получения награды Лучшему футболисту года по версии FIFA.

"Недавно я проснулся в постели и увидел около себя что-то странное, лежащее на подушке. Знаете, когда вы просыпаетесь от хорошего сна и все вокруг все еще кажется сном? Моей первой реакцией при виде этой вещи было что-то вроде: "Как это сюда попало?".

Я плохо помнил о том, что был на церемонии и получил награду, и это казалось слишком странным, чтобы быть правдой. Потом я взял эту штуку и подумал: "Класс, это не сон. Это по-настоящему". Меня признали лучшим в мире и я взял трофей с собой в постель. И вправду, я долго смотрел на него, чтобы понять, чего я достиг. Вообще, это не совсем так. Если честно, я все еще не до конца осознал это.

Я попробую объяснить вам кое-что о поляках, и тогда, возможно, вы поймете меня. До начала церемонии награждения я знал, что мы с Баварией провели отличный год. Также я знал, что могу выиграть награду. Может быть, я даже заслужил ее.

Однако в Польше мы имеем этот комплекс неполноценности. Нас никогда не называли лучшими в мире. В Польше в детстве у тебя нет кумиров, которым хочется подражать. Про нас обычно говорят что-то вроде: "Он довольно неплох, как для польского ребенка". После таких ситуаций складывается впечатление, что никто из нас никогда не попадет на вершину.

Польские дети не должны быть лучшими в мире. Этого просто не должно было случиться. Именно из-за этого, получив этот трофей, я не мог в это поверить.

Моя жизнь действительно начала мелькать перед глазами. Я увидел свои первые шаги с мячом, свои первые игры на грязных полях, и всех людей, которые помогали мне добраться до этого момента", – приводит слова Левандовски The players tribune.

Ранее, по информации СМИ, форвард Ювентуса Криштиану Роналду отдал Левандовски титул Лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards.