Германия

Команды получили по одному очку.

Штутгарт принимал менхенгладбахскую Боруссию в рамках 16-го тура Бундеслиги.

На 35-й минуте поединка Ларс Штиндь вывел гостей вперед, удачно реализовав одиннадцатиметровый.

Хозяева сумели отыграться в середине второй половины встречи: форвард Штутгарта Николас Гонсалес пошел на верховую передачу Борна Соса и мощно пробил головой мимо Янна Зоммера.

Боруссия М вышла вперед спустя три минуты благодаря голу Закарии с угла штрафной площадки.

В самой концовке поединка, на 6-й добавленной ко второму тайму минуте Вамангитука забил пенальти и сравнял счет. Обе команды получили по одному очку.

Штутгарт — Боруссия М 2:2

Голы: Гонсалес, 58, Вамангитука, 90+6 (с пенальти) — Штиндль, 35 (с пенальти), Закария, 61

Штутгарт: Кобель — Штенцель (Дидави), Антон, Кемпф — Вамангитука, Мангаля, Эндо, Кастро (Клемент), Соса — Климович (Каладжич), Гонсалес (Кулибали)

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бонсебаини — Крамер (Херрманн), Нойхаус, Закария (Бенеш), Штиндль (Вольф), Хофманн — Эмболо (Плеа)

Предупреждения: Гонсалес, Вамангитука — Закария, Штиндль, Хофманн