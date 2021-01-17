Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская Бавария и Фрайбург.

Мюнхенская Бавария в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги, в надежде прервать двух матчевую серию из поражений, будет на своем поле принимать команду, которая является единственной в данном чемпионе, не терявшей очки в последних пяти матчах.

Ханс-Дитер Флик, на фоне неудачного выступления своей команды в матче против менхенгладбахской Боруссии (2:3), сделал три замены в стартовом составе, которые коснулись позиции партнера Алабы по центру обороны, а также флангов линии атакующих полузащитников.

Фрайбург, в свою очередь, после победы со счетом 5:0 над Кельном, решил не менять стартовый состав.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Киммих — Гнабри, Т. Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные: Нюбель, Зюле, Мартинес, Сане, Чупо-Мотинг, Эрнандес, Рока, Толиссо, Мусиала.



Фрайбург: Ф. Мюллер — Линхарт, Шлоттербек, Гульде — Кюблер, Сантамария, Хефлер, Гюнтер — Шаллаи, Демирович, Грифо.

Запасные: Упхофф, Абраши, Хелер, Тил, Петерсен, Хаберер, Хайнтц, Ен, Темпельманн.



Матч Бавария — Фрайбург начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.