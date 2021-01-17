Германия

Коллектив Ханса-Дитера Флика прерывал неудачную серию из двух поражений.

Стоило действующему чемпиону Германии взобраться на привычную для себя первую строчку турнирной таблицы, как у него сразу же куда-то начала исчезать уверенность в игре. Мюнхенская Бавария в рамках шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги на своем поле принимала Фрайбург, преследуя при этом легко осязаемую цель — прервать двухматчевую серию из поражений.

Вот только соперник для выполнения этой задачи был подобран календарем не из простых. Фрайбург из одноименного города был единственной командой "элитного" первенства, которая в течении последних пяти туров совершенно не теряла очки. При этом, еще две игры до этого завершались без поражений команды Кристиана Штрайха.

Проблемы у "черно-белых" возникли в этот отрезок только с матчем 1/16 финала в рамках Кубка Германии. Но кто с в этом турнире не безгрешен? Правда, Бавария? Коллектив Ханса-Дитера Флика сенсационно вылетел с достаточно ранней стадии, после поражения от Хольштайн Киля в серии пенальти (2:2 и 5:6 по пенальти). Да еще и предыдущий матч на внутренней арене для мюнхенцев завершился досадной осечкой в гостевом матче против менхенгладбахской Боруссии (2:3).

Баварии было необходимо идти вперед от самого начала матча, поэтому ничего удивительного нет в том, что мы увидели "Красную машину" в активном поиске подъездов к чужой штрафной уже с первых минут. Помог мюнхенцам установить стартовое превосходство также и неудачный для соперников эпизод — Сантамария получил травму в одном из моментов борьбы, в результате чего гости лишились одного из ключевых игроков уже на старте поединка.

Практически сразу после вынужденной замены у оппонентов, Роберту Левандовски удалось завершить точным ударом в одно касание молниеносный перевод мяча от Мюллера в центр штрафной, при простреле с правого фланга от Гнабри. Серж, к слову, стал следующим игроком, который досрочно завершил игру — на 24-й минуте он очень сочно пробил из-за пределов штрафной с последующим сейвом от Мюллера-голкипера, однако неудачно приземлился на опорную ногу, сразу после своего выстрела.

Бавария оставила за собой стартовую половину первого тайма, но затем постепенно отдала инициативу соперникам. Фрайбург атаковал достаточно робко, но пару своих моментов, все-таки, сумел создать. Чего стоили промахи от Демировича и Шаллаи из центра штрафной, в завершении прострелов с левого фланга от Гюнтера. Впрочем, даже эти моменты мог свести на нет вышедший на замену Гнабри Сане, если бы своим первым ударом попал под основание правой штанги со средней дистанции. Боевой первый тайм с крайне нестабильным преимуществом хозяев у нас получился.

Чего Кристиан Штрайх не ждал от второй половины матча, так это очередной травмы своего подопечного. Вышедший на замену Абраши на 55-й минуте неудачно попытался выбить мяч из-под ног Горецки, получив досадное повреждение на ровном месте. Еще сильнее сердце главного тренера Фрайбурга забилось после попадания мяча в перекладину, после завершения прострела с левого фланга от Дэвиса в исполнении Роберта Левандовски. Бавария начинала перехватывать инициативу в полной мере, но…

Но в очередной раз пропустила в этом сезоне. Простая подача с углового на правом фланге была переведена Хефлером на дальнюю штангу, где Хелер в падении пробил головой в ближний к себе каркас ворот, а экс-игрок мюнхенцев Петерсен оказался первым на добивании. Флик негодовал на скамейке, и его вполне можно было понять. Чемпионы вновь потеряли концентрацию, в результате чего на ровном месте создали себе проблемы.

И все же, класс есть класс. Хладнокровный Томас Мюллер таки сумел пробить своего феноменального однофамильца на 74-й минуте, хотя до этого Флориан на линии тащил все, что только летело в его ворота от игроков Баварии — лучший игрок матча у гостей, без сомнений. У "Красной машины" таким титулом, и это очевидно, будет обладать именно "Der Raumdeuter". К слову, Сане сбросил мяч на партнера в центре чужой штрафной в голевой ситуации.

В оставшееся время тренерский штаб Баварии не садился на свои места в технической зоне. Хозяева поля вновь принялись "чудить" в обороне, и чуть не доигрались до потери очков, когда на 90+1 минуте потеряли в центре штрафной все того же Петерсена, который мощным ударом сбил весь снег на перекладине ворот Нойера. На грани от очередной неудачи прошла команда из Мюнхена.

В следующем туре мюнхенская Бавария будет играть в гостях у Аугсбурга, а Фрайбург на своем поле примет франкфуртский Айнтрахт.— Фрайбург 2:1Левандовски, 7, Т. Мюллер, 74 — Петерсен, 62Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка (Мартинес, 86), Киммих (Толиссо, 76) — Гнабри (Сане, 28), Т. Мюллер (Чупо-Мотинг, 86), Коман (Мусиала, 76) — Левандовски.Ф. Мюллер — Линхарт, Шлоттербек, Гульде — Кюблер (Темпельманн, 62), Сантамария (Абраши, 5, Хаберер, 55), Хефлер, Гюнтер — Шаллаи (Хелер, 62), Демирович (Петерсен, 62), Грифо.Предупреждения: Чупо-Мотинг — Хефлер, Шаллаи.