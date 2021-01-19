Германия

Завершили очередные поединки 17-го тура Бундеслиги.

В рамках 17-го тура Бундеслиги Герта принимала Хоффенхайм, а Майнц — Вольфсбург.

По итогам обоих поединков победителями из матчей вышли хозяева. Вольфсбург благодаря победе поднялся в зону еврокубков (5-е место), а Хоффенхайм поднялся на 11-ю строчку, опустив при этом Герту с 13-й позиции на 14-ю. Майнц же остался в зоне вылета с 7-ю отками в активе.

Герта — Хоффенхайм 0:3

Голы: Руди, 33, Крамарич, 68, 88

Герта: Шволов, Пекарик (Зеефейк), Штарк, Альдерете, Миттельштадт (Нетц) — Дарида (Лукебакио), Тузар, Гендузи — Пентек (Редан), Кордоба

Хоффенхайм: Бауманн, Касим, Фогт (Нортвейт), Пош — Гачинович, Руди, Самассеку, Крамарич (Адамян), Йон — Баумгартнер (Богарде), Даббур (Бебу)

Предупреждения: Лукебакио — Гачинович

Майнц — Вольфсбург 0:2

Голы: Бялек, 65, Вегхорст, 79

Майнц: Центнер — Ниахате, Белль (Салаи), Хак — Озтунали (Тауэр), Латца, Баррейро, Боэтиос (Кор), Мвене — Онисво, Буркардт (Куайсон)

Вольфсбург: Кастельс — Баку (Мбабу), Лакруа, Брукс, Отавио — Шлагер, Арнольд (Гилавоги), Брекало (Бялек), Филипп (Герхардт), Штеффен — Вегхорст (Мехмеди)

Предупреждения: Боэтиос — Филипп, Гилавоги