Германия

Переговоры о продлении контракта с футболистом были поставлены на паузу.

Согласно информации ресурса Goal.com, полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала поставил в тупик переговорный процесс о продлении контракта с действующим чемпионом Германии своими высокими требованиями относительно заработной платы.

Как сообщает источник, речь идет о сумме в 100 тыс. фунтов стерлингов (112,7 тыс. евро) в неделю.

Английский футболист в свои 17-лет уже успел стать наиболее юным футболистом, который забивал в официальном поединке за мюнхенский клуб (17 лет и 205 дней), дебютировав за клуб матчем против Фрайбурга (3:1) в июне 2020 года, став на тот момент наиболее молодым дебютантом немецкой Бундеслиги.

Мусиала уже привлекался к матчам за молодежную сборную Англии U-21, однако имеет немецкие корни, что позволило ему попробовать себя в составе юных "Бундестим" среди категории U-16.

Поскольку игроку еще не исполнилось 18 лет, то он не имеет права пользоваться услугами футбольных агентов, однако мюнхенская Бавария все равно сумела переманить его из лондонского Челси в структуру своего клуба летом 2019 года.

Текущая трансферная стоимость игрока составляет 10 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Следующая игра "Красной машины", с возможным участием в ней Мусиалы, состоится 24 января, когда Бавария сыграет в гостях у гельзенкирхенского Шальке.