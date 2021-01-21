Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 18-го тура немецкого чемпионата.

В поединке 18-го тура Бундеслиги между Боруссиями из менхенгладбаха и дортмунда букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Коэффициент на победу Боруссии М составляет 3,35, на ничью — 3,75, на победу Боруссии Д — 2,11.

При этом букмекеры считают, что обе команды вряд ли забьют в обоих таймах. Коэффициент на это — 9,10.

Матч Боруссия М — Боруссия Д состоится завтра, 22 января. Начало — в 21:30 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.