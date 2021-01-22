Германия

Одни из лучших бомбардиров чемпионата начнут матч Боруссия М — Боруссия Д с первых минут.

В рамках 18 тура немецкой Бундеслиги состоится знаменитое Борусское дерби — Гладбах против Дортмунда.

Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч.

Боруссия М: Зоммер — Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер — Хофманн, Нойхаус, Крамер, Закария — Плеа, Штиндль.

Запасные: Бейер, Бенеш, Вендт, Вольф, Зиппель, Тюрам, Херрманн, Эмболо, Янчке.

Боруссия Д: Бюрки — Геррейро, Хуммельс, Аканжи, Морей — Джан, Беллингхем — Брандт, Ройс, Санчо — Холанд.

Запасные: Дахуд, Менье, Мукоко, Пищек, Рейна, Рейниер, Тиггес, Хитц, Шульц.

Отметим, что лучшие бомбардиры обеих команд — Холанд и Штиндль начнут матч с первых минут. Норвежец на своем счету имеет 12 голов в чемпионате, а немец — девять.

Матч Боруссия М — Боруссия Д состоится 22-го января в 21:30 по киевскому времени.