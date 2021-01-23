Германия

Нападающий Баварии может перебраться в другую команду.

Парма и Эвертон ведут переговоры относительно подписания нападающего Баварии Джошуа Зиркзее, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Клубы обсуждают возможные детали сделки, но все еще далеки от договоренности.

В текущем сезоне нападающий вышел на поле в четырех поединках, не отличившись результативными действиями.

Напомним, что кандидатуру Джошуа Зиркзее рассматривал и Айнтрахт, но франкфуртцы уже подписали Луку Йовича.