Нападающий Баварии может перебраться в другую команду.
Джошуа Зиркзее, getty images
23 января 2021, 10:31
Парма и Эвертон ведут переговоры относительно подписания нападающего Баварии Джошуа Зиркзее, утверждает журналист Фабрицио Романо.
Клубы обсуждают возможные детали сделки, но все еще далеки от договоренности.
В текущем сезоне нападающий вышел на поле в четырех поединках, не отличившись результативными действиями.
Напомним, что кандидатуру Джошуа Зиркзее рассматривал и Айнтрахт, но франкфуртцы уже подписали Луку Йовича.