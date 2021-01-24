Германия

Подопечные Ханси Флика отправили в ворота "горняков" четыре безответных мяча.

Завершился поединок 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария отправилась в гости к Шальке.

Футболисты мюнхенского гранда ожидаемо подтвердили статус фаворита, добыв разгромную победу над соперником со счетом 4:0.

Таким образом, поражение от Баварии стало для Шальке уже третьим подряд в чемпионате Германии.

Шальке – Бавария 0:4

Голы: Мюллер, 33, 88 Левандовски, 54, Алаба, 90

Шальке: Ферманн – Беккер, Кабак, Настасич, Очипка – Стамбули, Сердар – Раман, Ут, Арит (Шепф, 72) – Хоппи (Бужеляб, 72)

Бавария: Нойер – Дэвис (Эрнандес, 68), Алаба, Зюле, Боатенг – Горетцка, Киммих – Сане (Оман, 63), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 64) – Левандовски (Чупо-Мотинг 80)

Предупреждения: Боатенг – Настасич.