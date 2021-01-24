Подопечные Ханси Флика отправили в ворота "горняков" четыре безответных мяча.
футболисты Баварии, Getty Images
24 января 2021, 18:21
Завершился поединок 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария отправилась в гости к Шальке.
Футболисты мюнхенского гранда ожидаемо подтвердили статус фаворита, добыв разгромную победу над соперником со счетом 4:0.
Таким образом, поражение от Баварии стало для Шальке уже третьим подряд в чемпионате Германии.
Шальке – Бавария 0:4
Голы: Мюллер, 33, 88 Левандовски, 54, Алаба, 90
Шальке: Ферманн – Беккер, Кабак, Настасич, Очипка – Стамбули, Сердар – Раман, Ут, Арит (Шепф, 72) – Хоппи (Бужеляб, 72)
Бавария: Нойер – Дэвис (Эрнандес, 68), Алаба, Зюле, Боатенг – Горетцка, Киммих – Сане (Оман, 63), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 64) – Левандовски (Чупо-Мотинг 80)
Предупреждения: Боатенг – Настасич.