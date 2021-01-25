Германия

Немецкие тяжеловесы пытаются заполучить талантливого полузащитника.

Как сообщает репортер немецкого телеканала SPORT1 Флориан Плеттенберг, дортмундская Боруссия заинтересовалась полузащитником одноименного клуба из Менхенгладбаха Флорианом Нойхаусом.

На 23-летнего немецкого футболиста также претендует мюнхенская Бавария, однако сумма отступных за досрочное прекращение рассчитанного до лета 2024 года контрактного соглашения может отпугнуть обоих претендентов.

Речь идет о 40 млн евро, что всегда было внушительным вложением для "шмелей", а в условиях активной летней трансферной кампании "Красной машины" может стать и для нее серьезной преградой на пути к переходу полузащитника.

В текущем сезоне Нойхаус уже успел принять участие в 25-и матчах за Боруссию М, отличившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Стоит отметить, что две голевые передачи Флориана пришлись именно на предыдущий домашний матч его команды против Боруссии из Дортмунда, который завершился победой Гладбаха со счетом 4:2.

Следующий матч "жеребцов", с возможным участием в нем данного футболиста, состоится 30 января, когда подопечные Марко Розе отправятся на выездной поединок против Унион Берлин.