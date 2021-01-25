Германия

Берлинская команда быстро нашла замену уволенному Бруно Лаббадии.

Паль Дардаи стал новым главным тренером Герты, сообщает пресс-служба берлинского клуба.

Контракт с 44-летним венгерским специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Дардаи уже возглавлял Герту с 2015 по 2019 год. С лета прошлого года он работал с молодежной командой берлинского клуба.

На должности наставника Дардаи сменит уволенного Бруно Лаббадию, под руководством которого Герта после 18 туров набрала 17 очков и заняла 14-е место в Бундеслиге.