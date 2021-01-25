Германия

Легенда берлинского клуба снова станет его главным тренером.

Со вторника Паль Дардаи приступит к исполнению обязанностей главного тренера Герты — сообщает Kicker.

44-летний специалист, работавший с молодежной командой клуба, сменит уволенного Бруно Лаббадиа. Помогать Дардаи будет 45-летний Андреас "Зеке" Нойендорф.

Дардаи является рекордсменом Герты по матчам в Бундеслиге (297) и уже возглавлял первую команду с 5 февраля 2015 года по 16 апреля 2019 года.

Также в его послужном списке работа с молодежной командой Герты и национальной сборной Венгрии (в 2014-2015 годах).

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