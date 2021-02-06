Германия

Дортмундцы потерпели поражение на выезде.

Боруссия Д отправилась в гости к Фрайбургу в рамках поединка 20-го тура чемпионата Германии и уступила со счетом 1:2.

Дортмундцы пропустили два быстрых гола в начале второй половины игры, но смогли ответить лишь точным ударом Мукоко.

Фрайбург - Боруссия Д 2:1

Голы: Чон, 49, Шмид, 52 — Мукоко, 76

Фрайбург: Мюллер — Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер — Грифо (Гульде, 77), Сантамария, Шмид (Кублер, 85), Чон (Хаберер, 70) — Хелер (Кейтель, 85), Демирович (Петерсен, 70).

Боруссия Д: Хитц — Джан, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Дилэйни (Дауд, 60), Брандт (Беллингем, 46), Санчо, Рейна (Рейнир, 70), Ройс (Мукоко, 60) — Холанд.

Предупреждения: Хаберер — Беллингем, Аканджи