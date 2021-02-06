Германия

"Быки" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Лейпциг в поединке 20-го тура чемпионата Германии пожаловал в гости к Шальке и разгромно победил соперника.

"Быки" трижды поразили ворота соперника и без особых проблем набрали три балла.

Шальке — Лейпциг 0:3

Голы: Мукиеле, 45+3, Забитцер, 73, Орбан, 87

Шальке: Фарманн — Виллиам, Мустафи, Настасич, Колашинац — Стамбули, Маскарель (Тиав, 59) - Шопф (Раман, 59), Харит, Ут (Буджелаб, 39) — Хопп (Сердар, 79).

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо (Хальстенберг, 88) — Адамс (Клостерманн, 67), Кампль, Забитцер (Айдара, 83), Нкунку (Чхан, 83), Ольмо — Серлот (Поульсен, 67).

Предупреждения: Маскарель, Колашинац — Забитцер