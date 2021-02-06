Германия

Гладбахцы потерпели поражение на своем поле.

Боруссия М в рамках поединка 20-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле Кельн и проиграла со счетом 1:2.

Гости смогли открыть счет в дебюте встречи благодаря точному удару Речбечая, но Нойхаус довольно быстро восстановил паритет.

Во втором тайме Кельну вновь удалось забить быстрый гол, который и стал победным в этом матче.

Боруссия М — Кельн 1:2

Голы: Нойхаус, 16 — Реджбечай, 3, 55

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт (Бенсебайни, 72) — Штиндль, Закария (Крамер, 48), Вольф (Тюрам, 58), Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 58) — Эмболо (Плеа, 58).

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Шмитц, 83), Чихос, Хорхе Мере, Честич — Якобс, Схири, Озджан, Реджбечай, Дуда — Деннис (Тильманн, 58).

Предупреждения: Штиндль, Херрманн, Янчке — Эхизибуэ, Реджбечай