Германия

Франкфуртцы набрали три очка в выездном поединке.

Айнтрахт отправился в гости к Хоффенхайму в рамках поединка 20-го тура чемпионата Германии и добился победы.

Франкфуртцы открыли счет в начале игры усилиями Костича, но Бебу в дебюте второго тайма счет сравнял. Ударной у гостей вышла середина второй половины, когда голами отметились Н`Дика и Силва.

Хоффенхайм — Айнтрахт 1:3

Голы: Бебу, 47 — Костич, 15, Н'Дика, 62, Силва, 64

Хоффенхайм: Бауманн — Фогт, Пош (Даббур, 83), Ричардс — Гачинович (Кадержабек, 46), Йон, Руди, Самассеку (Гриллич, 70), Баумгартнер (Бебу, 46) — Бельфодиль, Крамарич.

Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм (Туре, 84), Хинтереггер, Ндика, Тута — Хасебе (Йович, 73), Костич, Соу — Камада (Цубер, 83), Юнес (Роде, 73), Силва (Ильзанкер, 89).

Предупреждения: Хинтереггер, Юнес, Тута