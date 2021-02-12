Германия

Испанский тренер поздравил коллегу и пошутил насчет матча друг против друга.

Бавария в финальном поединке клубного чемпионата мира играла против УАНЛ Тигрес и добилась минимальной победы.

Мюнхенцы стали действующими обладателями шестого титула, повторив достижение Хосепа Гвардиолы с Барселоной в 2009 году.

"Поздравляю всех фанатов Баварии, это невероятный успех. Особенно выигрыш шести титулов. Очень горжусь и поздравляю каждого. Особенно игроков и работников этой прекрасной команды.

Хочу обратиться к Ханси Флику: вы вторая команда, выигравшая шесть титулов подряд, до этого это делала Барселона, так что, возможно, я могу позвонить Месси и компании и мы можем сыграть за седьмой титул".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Бавария — УАНЛ Тигрес.