Германия

Немецкий клуб выкупит права на испанского защитника Манчестер Сити.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн подтвердил, что немецкая команда завершит полноценный трансфер защитника Манчестер Сити Анхелиньо. Об этом сообщает Kicker.

24-летний испанец впервые присоединился к Лейпцигу на правах аренды в 2019 году, после чего аренда была продлена до конца нынешнего сезона.

При этом в контракте прописана сумма выкупа в размере 18 миллионов евро, которой воспользуются "быки" предстоящим летом. За саму аренду "горожане" получили 2 млн евро.

В нынешнем сезоне Анхелиньо провел 28 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 11 ассистов.