Немецкий клуб выкупит права на испанского защитника Манчестер Сити.
Анхелиньо, Getty Images
11 февраля 2021, 14:23
Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн подтвердил, что немецкая команда завершит полноценный трансфер защитника Манчестер Сити Анхелиньо. Об этом сообщает Kicker.
24-летний испанец впервые присоединился к Лейпцигу на правах аренды в 2019 году, после чего аренда была продлена до конца нынешнего сезона.
При этом в контракте прописана сумма выкупа в размере 18 миллионов евро, которой воспользуются "быки" предстоящим летом. За саму аренду "горожане" получили 2 млн евро.
В нынешнем сезоне Анхелиньо провел 28 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 11 ассистов.