Германия

Омар Ричардс сменит английский Чемпионшип на немецкую Бундеслигу.

Защитник Рединга Омар Ричардс в летнее трансферное окно станет игроком Баварии. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, стороны договорились о переходе предстоящим летом, когда 22-летний англичанин получит статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Ричардс провел 27 поединков, в которых не отмечался результативными действиями.

Напомним, сегодня Бавария объявила о трансфере защитника Лейпцига Дайо Упамекано, который присоединится к чемпионам Германии предстоящим летом.