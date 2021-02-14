Германия

Француз присоединится к мюнхенскому клубу летом.

Бавария на своем официальном сайте сообщила, что Дайот Упамекано присоединится к команде 1 июля 2021 года.

Стороны согласовали контракт сроком до 30 июня 2026 года

Сообщалось, что Бавария активировала опцию выкупа футболиста у РБ Лейпцига за 42,5 миллиона евро.

В этом сезоне француз провел 19 матчей за Лейпциг в Бундеслиге и забил один гол.

Следующей игрой для РБ Лейпциг станет домашнее противостояние против английского Ливерпуля в рамках первого поединка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

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