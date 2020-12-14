Германия

Макс Эберль подтвердил, что тренер Боруссии М Марко Розе является главным кандидатом на аналогичную должность в Боруссии Д.

Спортивный директор Боруссии М Макс Эберль постарается убедить Марко Розе остаться в команде.

"Да, я могу подтвердить, что Розе является главным кандидатом на пост тренера Боруссии Д, – цитирует Эберля Kicker. – И да, несмотря на то, что контракт Марко с нашим клубом рассчитан до июня 2022 года, в нем есть пункт, согласно которому он может покинуть Менхенгладбах по собственному желанию по окончании сезона-2020/21".

"Окончательное решение за Марко, и мы не сможем удержать его силой. Но и не отпустим просто так, без боя. Просто постараемся заинтересовать его остаться. Насколько я знаю, сейчас он склоняется к тому, чтобы ближайшие полтора года провести с нами".

Боруссия Д уволила Люсьена Фавра после двух подряд домашних поражений в Бундеслиге от Кельна (1:2) и Штутгарта (1:5). Временно исполнять обязанности главного тренера "шмелей" призван бывший ассистент Фавра Эдин Терзич.