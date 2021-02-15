Германия

Ханс-Йоахим Ватцке отказался комментировать информацию о назначении Марко Розе летом.

Директор Боруссии Д не стал обсуждать грядущее назначение Марко Розе на должность главного тренера "шмелей".

"На данный момент мне нечего сказать о Марко Розе, – цитирует Ватцке Sky Sport DE. – Это было бы не этично по отношению к нашему нынешнему тренерскому штабу. Говорить мы будем после того как Розе официально начнет свою работу".

Ранее сообщалось, что Боруссия М уже рассматривает претендентов на должность главного тренера.

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