Германия

Немецкий тренер рассказал о переговорах с мадридцами.

Юлиан Нагельсманн объяснил причины отказа Реалу два года назад, когда он еще тренировал Хоффенхайм.

"Важно иметь план карьеры, чтобы делать правильные шаги. Это правда, что мне звонили из Реала. Я был не единственным, с кем они связались.

Они хотели поговорить со мной, узнать меня и узнать мою философию. Я принял правильное решение, это было не так просто, потому что Реал Мадрид — один из крупнейших клубов.

Если бы они позвонили мне в будущем, возможно, решение было бы другим, но два года назад это было правильное решение. У меня не было времени ни на подготовку, ни на изучение языка. У меня не было большого опыта работы на международном уровне.

С Хоффенхаймом мы выиграли только один международный матч, поэтому стать следующим менеджером Реала было не лучшим шагом. Шаг в Лейпциг был лучше для моей карьеры", — приводит слова немца BBC.

Напомним, что ранее Юлиан Нагельсманн попал в шорт-лист кандидатур на пост главного тренера Челси.