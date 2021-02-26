Германия

Прервалась 7-матчевая беспроигрышная серия команды Хуттера.

Вердер принимал Айнтрахт в матче 23-го тура Бундеслиги.

Гости открыли счет уже на 9-й минуте встречи благодаря голу Андре Силвы. Вердер сумел отыграться вначале второй половины встречи: Гебре Селасси поразил ворота соперника на 47-й минуте.

Второй и победный гол на 62-й минуте матча забил форвард хозяев Джошуа Сарджент, успешно реализовав выход один-на-один.

По итогу встречи Вердер с 26-ю баллами располагается на 12-м место в турнирной таблице. Айнтрахт же занимает 4-ю строчку, имея в активе 42 очка.

Вердер - Айнтрахт Ф 2:1

Голы: Гебре Селасси, 47, Сарджент, 62 — Силва, 9

Вердер: Павленка — Велькович, Топрак, Фридль — Гебре Селасси, Эггештайн, Мовальд, Шмид (Битенкур), Агу — Сарджент (Фуллкруг), Рашица (Мбом)

Айнтрахт Ф: Трапп — Тута, Хасебе, Хинтереггер — Дурм (Баркок), Соу, Роде (Хрустич), Костич, Камада (Йович), Юнес — Силва

Предупреждения: Гебре Селасси, Шмид, Фридль, Мовальд — Роде, Юнес, Хуттер (не на поле), Тута