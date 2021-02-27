Германия

Команду из Гельзенкирхена продолжает раскачивать изнутри.

Как стало известно немецкому ресурсу Sport1, футболисты гельзенкирхенского Шальке, после разгромного поражения от дортмундской Боруссии в Рурском дерби (0:4), организовали коллективное обращение к руководству клуба с единственной просьбой — уволить главного тренера Кристиана Гросса.

По мнению игроков, методы и подходы нового наставника тормозят их прогресс, а само обращение было направлено к спортивному директору клуба Йохену Шнайдеру. Однако, в ответ футболистами был получен отказ.

Согласно данным источника, игроки считают Гросса "слабым тренером, который путает футболистов и называет их чужими именами".

Стоит отметить, что каденция данного специалиста у руля Шальке началась в декабре 2020 года, однако уже в стартовый месяц его работы команда так и не смогла победить, познав успех в рамках Бундеслиги в остальных матчах до момента публикации новости лишь однажды — в игре против Хоффенхайма (4:0). Гросс — четвертый главный тренер "кобальтовых" в этом футбольном году.

Шальке — абсолютный аутсайдер немецкого первенства на данный момент, с единственной победой в активе, и девятью суммарными баллами. Отставание от предпоследней команды, Майнца, составляет восемь пунктов.