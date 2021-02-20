Германия

Рурское дерби закончилась убедительной победой "шмелей".

В поединке 22-го тура чемпионата Германии прошло Рурское дерби между Шальке и дортмундской Боруссией, которое завершилось со счетом 4:0 в пользу "шмелей".

Команда Эдина Терзича открыла счет в матче в концовке первого тайма, когда Бенжамен Стамбули подарил мяч гостям перед своей штрафной, после чего Джейдон Санчо спокойно пробил по воротам. Спустя три минуты "шмели" удвоили преимущество в счете — Эрлинг Холанд боковыми ножницами переправил мяч в ворота после подачи все того же Санчо.

Затем в середине второго тайма Боруссия довела счет до разгромного усилиями Рафаэля Геррейру, который обыгрался в штрафной с Марко Ройсом и спокойно отправил мяч в дальний угол ворот. Окончательный счет на табло установил все тот же Холанд, который на 79-й минуте замкнул прострел Джэма Беллингэма.

После 22 туров Боруссия Д набрала 36 очков и занимает шестое место в Бундеслиге, а у Шальке девять баллов и последняя строчка.

Шальке — Боруссия Д 0:4

Голы: Санчо, 42, Холанд, 45, 79, Геррейру, 60

Шальке: Ферманн (Лангер, 31) — Колашинац,Тиав, Ощипка, Беккер — Сердар, Стамбули — Арит, Буджеллаб (Маскарель, 47), Фуртадо (Шепф, 47) — Гоппе (Раман, 66)

Боруссия Д: Хитц — Геррейру, Хуммельс, Джан, Морей (Менье, 83) — Дауд (Рейна, 80), Дилэйни (Мукоко, 83) — Санчо, Ройс (Рейнир, 80), Брандт (Беллингэм, 61) — Холанд

Предупреждения: Гоппе, Колашинац — Беллингэм, Дауд