Германия

Победу "шмелям" принесли голы в исполнении Дауда, Санчо и Рейнира.

В матче 23-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия уверенно обыграла Арминию, забив в ворота гостей три безответных мяча.

Все голы были забиты "шмелями" во второй половине матча. Сперва на 48-й минуте Дауд получил мяч перед штрафной и точным ударом поразил нижний угол ворот Морено.

Спустя 10 минут Санчо реализовал пенальти и укрепил преимущество хозяев, а окончательную точку в матче поставил Рейнир, который на 81-й минуте замкнул пас на пустые ворота от Холанда.

После 23 игр Боруссия Д набрала 39 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Арминии 18 баллов и 16-я строчка.

Боруссия Д — Арминия 3:0

Голы: Дауд, 48, Санчо, 58 (с пенальти), Рейнир, 81

Боруссия Д: Хитц — Геррейру, Хуммельс (Загаду, 84), Джан, Морей (Менье, 80) — Дауд (Брандт, 84), Беллингэм — Санчо, Ройс (Рейнир, 80), Рейна (Азар, 69) — Холанд

Арминия: Морено — Лаурсен, Нильсен, Пипер, Бруннер — Приетл, Кунце (Сеферд, 75) — Воглсаммер (Гебауэр, 62), Доан (Окугава, 75), Кордова (Шипплок, 62) — Клоса (Влап, 62)

Предупреждения: Пипер, Кунце, Приетл