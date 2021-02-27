Германия

Команда Ханса-Дитера Флика продолжает лидировать в чемпионате Германии.

В поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле уверенно обыграла Кельн со счетом 5:1.

Команда Ханса-Дитера Флика открыла счет в середине первого тайма, когда на 18-й минуте Чупо-Мотинг головой замкнул красивую передачу от Горецки. Затем преимущество мюнхенской команды укрепил Роберт Левандовски, который получил мяч в штрафной и спокойно отправил его в ворота.

В начале второго тайма гостям удалось отыграть один мяч усилиями Эльче Скири, который обокрал защитника после его досадной ошибки в штрафной и пробил мимо Нойера.

Однако несмотря на это, Бавария смогла забить еще три мяча до конца встречи. Сначала Левандовски оформил дубль после мастерского ассиста от Мюллера, а затем Гнабри забил два мяча за четыре минуты, доведя счет до разгромного.

После 23 туров Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая Лейпциг на пять очков, но у "быков" есть игра в запасе. На счету Кельна 21 балл и 14-я строчка.

Бавария — Кельн 5:1

Голы: Чупо-Мотинг, 18, Левандовски, 34, 65, Гнабри, 82, 86 — Скири, 49

Бавария: Нойер — Дэвис (Эрнандес, 72), Алаба, Боатенг, Зюле — Горецка, Киммих (Мартинес, 87) — Чупо-Мотинг (Гнабри, 64), Мусиала (Мюллер, 64), Сане (Данташ, 87) — Левандовски

Кельн: Хорн — Чичос (Яннес Хорн, 46), Мере, Кестич — Якобс (Каттенбах, 85), Реджбечай (Дрекслер, 71), Скири, Езкан, Вольф — Бонавентуре (Тильманн, 46), Дуда (Майер, 71)

Предупреждения: Алаба, Сане