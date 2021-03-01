Германия

Немецкий хавбек с английскими корнями вскоре подпишет новый контракт с "красными".

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала вскоре должен подписать новый пятилетний контракт с мюнхенской Баварией.

18-летний уроженец Штутгарта, который в свое время воспитывался в футбольных академиях Саутгемптона и Челси, решил связать свое будущее именно с Баварией, несмотря на интерес со стороны ряда клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, незадолго до того, как Бавария согласовала с Мусиалой условия будущего взрослого контракта, с мюнхенцами связался как минимум один английский топ-клуб, целью которого была оценка вероятности подписания юного хавбека.

Тем не менее, Мусиала принял окончательное решение остаться в Германии. Более того, невзирая на желание главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта заиграть талантливого футболиста за свою команду, тот сделал выбор в пользу сборной Германии.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провел за первую команду Баварии 26 поединков во всех турнирах, в которых он четырежды отметился забитыми мячами.